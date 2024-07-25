40 kilometreyi 3 günde katetti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde üretilen tek parça halinde 20 metre uzunluğa ve 42 ton ağırlığa sahip sıvı tankı, 3 günde 40 kilometrelik yol katederek Belçika'ya gönderilmek üzere Derince'deki limana getirildi.
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada üretilerek Belçika'da Brüksel yakınlarında kimyasal madde üretimi yapan bir firmaya satılan tank, 3 gün süren yolculuğun ardından Derince ilçesindeki limana getirildi.
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20 metre 50 santim uzunluğa, 5 metre 90 santim genişliğe ve 6 metre yüksekliğe sahip olan 42 ton 500 kilogram ağırlığındaki tankın taşınması sırasında hummalı bir çalışma yürütüldü.
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Dilovası ilçesinden çıkan dev taşıyıcı, D-100 kara yolu ve TEM otoyolundaki üst geçitler sebebiyle bu yolları kullanamadığı için Eski İstanbul Yolu Caddesi'ni kullandı.
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Bu hat üzerinde 40 kilometre yol kateden ekip, daha sonra Derince ilçesinde sırasıyla Taşköprü Yolu Sokak, Kamuran Caddesi, Önder Caddesi, Gaffar Okkan Caddesi, Nihat Erim Caddesi ve D-100 kara yolu rotası üzerinden limana ulaştı.
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Dev aracın geçişi sırasında sokaklarda elektrikler kesilerek, rotası üzerindeki elektrik telleri söküldü.
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Tank, sabaha karşı uzun yolculuğunu tamamlayarak limana getirildi.
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