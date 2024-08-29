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        Haberler Gündem Güncel 40 kilogramlık mantar buldu 2 bin liraya sattı | Son dakika haberleri

        40 kilogramlık mantar buldu 2 bin liraya sattı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan İbrahim Özkan, ormanlık alanda 40 kilogram ağırlığında mantar buldu. Özkan, mantarı 2 bin TL'ye sattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:01 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:01
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          Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Hocavakıf köyünde yaşayan İbrahim Özkan, ormanlık alanda yaklaşık 40 kilogram ağırılığında gürgen mantarı buldu.

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          Özkan, bulduğu mantarı ilçede kurulan semt pazarında satışa sundu.

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          Özkan, kilosunu 50 liradan satışa sunduğu 40 kilogram ağırlıktaki mantarı 2 bin TL'ye sattı.

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