AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde, nüfus aile kütüklerinde doğum günü 29 Şubat olan 29 bin 966 kişi bulunuyor. Bunların 15 bin 99'u erkek, 14 bin 867'si kadın. Doğum gününü 4 senede bir gelen artık yılda kutlamak zorunda kalanların illere göre dağılımına bakıldığında, 29 Şubat doğumlu en çok kişi sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana ve Şanlıurfa'da bulunuyor.