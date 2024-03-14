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        Haberler Sağlık 4 yaşındaki kız çocuklarının yaşadığı o sorun şoke etti! - Haberler

        4 yaşındaki kız çocukları şişmanlıktan kaynaklanan eklem sorunları yaşıyor

        Obeziteden kaynaklı eklem sorunları sebebiyle çocuklar doktora götürülüyor. Aşırı kilo, kız çocuklarının kas-iskelet sistemi sorunları konusunda akranlarına göre neredeyse iki kat daha fazla yardım aldığını gösteriyor. Elde edilen veriler, obeziteyi önlemek ve potansiyel olarak kas-iskelet ağrısı riskini azaltmak için politika düzeyinde daha fazla şey yapılması gerektiğini ortaya koyuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 20:00 Güncelleme: 13.03.2024 - 19:51
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        4 yaşındaki kız çocuklarının yaşadığı o sorun şoke etti
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        Henüz dört yaşında olan kız çocukları, obeziteden kaynaklanan eklem sorunları nedeniyle doktorlara başvuruyor.

        Daily Mail'de yer alan habere göre, 120 bin çocukla ilgili veriler, kızların kas-iskelet sistemi sorunları konusunda akranlarına göre neredeyse iki kat daha fazla yardım arama olasılığının olduğunu gözler önüne serdi.

        DİZ VE SIRT SORUNLARI KIZ ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

        Uzmanlar bu sorunların çok fazla ağırlık taşımanın yarattığı gerginlikten kaynaklandığı uyarısında bulunurken, en yaygın görülen sorunların diz ve sırt sorunları olduğu kaydedildi. Ancak Londra Queen Mary Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre aynı etki erkek çocuklarda görülmedi.

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        Dört-beş yaşları arasındaki 63 bin 418 çocuk ile 10-11 yaşları arasındaki 55 bin 364 altıncı sınıf öğrencisini analiz ettiler.

        İlkokula başladıklarında erkek çocuklarının yaklaşık yüzde 8.9'u obez iken kızların yüzde 7.1'i obezdi; altıncı yılda bu oran sırasıyla yüzde 19,9 ve yüzde 14,4'e yükseldi.

        EN AZ BİR KEZ DOKTORA GİTMİŞLER

        Verilere göre, küçük çocukların yüzde 3'ünün ve altıncı sınıf öğrencilerinin yüzde 8'inin eklem sorunlarıyla ilgili en az bir randevusu olduğu tespit edildi.

        Buna, konuyla ilgili tekrar tekrar danışılan dört ve beş yaşındaki 194 çocuk ve altıya giden 875 çocuk dahil edildi.

        Çocukluk Hastalıkları Arşivi'nde yayınlanan bulgulara göre genel olarak kızların doktora gitme olasılıkları daha yüksek.

        Aşırı kilolu kabul edilen kızların kas-iskelet sistemi sorunu nedeniyle en az bir kez pratisyen hekime görünme olasılığı dörtte bir oranında (%24) daha fazlaydı; obez olmaları durumunda bu oran yüzde 67'ye çıkıyor.

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        OBEZİTEYİ ÖNLEMEK İÇİN DAHA ÇOK ŞEY YAPILMALI

        Queen Mary Üniversitesi'nden Nicola Firman şunları söyledi: "Bulgularımızın zayıf kas-iskelet sağlığının önemine ilişkin farkındalığı artıracağını ve çocukluk obezitesiyle bağlantıyı anlamaya yönelik daha fazla araştırma yapılmasını sağlayacağını umuyoruz."

        Firman, "Obeziteyi önlemek ve potansiyel olarak kas-iskelet ağrısı riskini azaltmak amacıyla aileleri desteklemek için politika düzeyinde daha fazla şey yapılması gerekiyor" dedi.

        Küçük çocuklar arasında erkek çocukların yüzde 22'si ve kızların yüzde 32'si sırt ağrısı bildirdi. Bu oran 6. sınıftaki erkek çocukların yüzde 30'u ve 6. sınıftaki kız çocuklarında ise yüzde 45'e ulaştı.

        Araştırma ekibi, bazı fiziksel aktivitelere katılımın kas-iskelet sistemi sorunları nedeniyle sınırlı olabileceğini ve erkek çocukların neden doktora gitme olasılığının daha az olduğuna dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu da ekledi.

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