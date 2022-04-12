4 milyon lira gasp edildi

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SHOW Haber'in haberine göre; Suriyeli Muhammed Gadan ve Yemenli Nader Alsafbani'nin bir arkadaşı Türkiye'den ev almak istedi. Arkadaşlarına 270 bin dolar, yani 4 milyon Türk lirası yolladı.

Parayı bankadan çekip emlakçının yolunu tuttular, ama peşlerinde 4 gaspçı vardı. Para dolu çanta şoför koltuğunun yanında bulunuyordu.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Gaspçılar ile yaşanan arbedenin ardından hırsızlar ortadan kayboldu. Çaresizce polisin yolunu tutan iki arkadaş şikayetçi oldu.