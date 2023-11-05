Reyting sonuçları 4 Kasım Cumartesi sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız...