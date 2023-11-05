Reytinglerde Cumartesi yarışı! Hangi yapım kaçıncı oldu? İşte 4 Kasım reyting sonuçları
Reyting sonuçları 4 Kasım Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından yakından inceleniyor. Özellikle geçtiğimiz akam prime time'da yayınlanan Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star gibi yapımlar reyting sıralamasında öne çıkarken Cumartesi günü yayınlanan diziler de rakiplerini zorladı. İşte 4 Kasım reyting sonuçları...
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Reyting sonuçları 4 Kasım Cumartesi sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız...
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4 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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4 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
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