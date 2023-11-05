Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI| Reyting sonuçları 4 Kasım AB ve total sıralama: Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star

        Reytinglerde Cumartesi yarışı! Hangi yapım kaçıncı oldu? İşte 4 Kasım reyting sonuçları

        Reyting sonuçları 4 Kasım Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından yakından inceleniyor. Özellikle geçtiğimiz akam prime time'da yayınlanan Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star gibi yapımlar reyting sıralamasında öne çıkarken Cumartesi günü yayınlanan diziler de rakiplerini zorladı. İşte 4 Kasım reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 09:19 Güncelleme: 05.11.2023 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Reyting sonuçları 4 Kasım Cumartesi sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız...

        • 2

          4 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          4 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        26 yıllık hasret sona erdi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Habertürk Anasayfa