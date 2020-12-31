Yılbaşına sayılı saatler kala koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yılbaşı dahil 4 gün sürecek olan kısıtlamalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde detayları paylaşmıştı. Peki Yılbaşı yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı hangi tarihlerde? İşte detaylar...

YILBAŞI YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.