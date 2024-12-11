4 gündür kayıptı, cansız bedeni bulundu

Tepebaşı ilçesinde bulunan bir restoranda çalışan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Erdal Yıldız'dan, 7 Aralık'tan bu yana haber alınamıyordu. Kaybolduğu gün gece 02.30 sularında iş yerinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yıldız'ın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

REKLAM advertisement1 Kamera kayıtlarında en son Kırmızıtoprak Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarına indiği görülen Erdal Yıldız'ın bulunması amacıyla dün gün boyu dalgıçlar tarafından çay içinde arama yapıldı. Havanın kararmasıyla sona eren çalışmalar, bugün öğle saatlerinden itibaren tekrar başlatıldı. Eskişehir İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince Porsuk Çayı'nda dün arama yapılan noktanın ilersinde tekrar başlatılan çalışmalar sonucunda saat 17.30 sularında Erdal Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın intihar ettiği ihtimali üzerine duruluyor.