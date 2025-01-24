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        Haberler Bilgi Ekonomi 4 firma daha halka arz oluyor! Ocak 2025 halka arz takvimi ile bu ay hangi firmalar borsaya açılıyor, kaç lot dağıtılıyor?

        4 firma daha halka arz oluyor! Ocak 2025 halka arz takvimi

        Yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen halka arz takvimi hareketli bir ive gösteriyor. Sermaye Piyasası Kurulu dört firmanın daha halka arzını onayladı. Yeni şirketler 400 milyondan fazla lot dağıtacak. İşte, Ocak halka arz takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 14:01 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:01
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        • 1

          Ocak ayında halka arz takvimi oldukça hareketli geçiyor. Sermaye Piyasası Kurulu 4 firmanın daha halka arzına onay verdi. Öte yandan, diğer şirketlerin de halka arz süreçleri devam ediyor. İşte, Ocak itibarıyla halka arz olan firmaların güncel listesi ve halka arz detayları...

        • 2

          VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM HALKA ARZ OLUYOR

          Vişne Madencilik Üretim halka arz oluyor. 898 milyon TL halka arz büyüklüğü, yüzde 20.51 halka arz açıklığına sahip şirket, yatırımcılara 24 milyon lot dağıtacak.

          VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ENDA ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ OLUYOR

          Enda Enerji Holding halka arz oluyor. 1.7 milyar TL büyüklük ve yüzde 22.4 halka arz açıklığı ile 100 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firmanın birçok detayı önümüzdeki günlerde belli olacak.

          ENDA ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SERANİT GRANİT SERAMİK HALKA ARZ OLUYOR

          Seranit Granit Seramik, halka arz oluyor. 1.8 milyar TL büyüklük ile borsaya açılmaya hazırlanan firma 150 milyon 50 bin lot dağıtacak.

          SERANİT GRANİT SERAMİK HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ HALKA ARZ OLUYOR

          Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz oluyor. 115 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak firma, yüzde 20.02 halka açıklık ve 1.4 milyar TL büyüklük ile yeni yatırımcı portföyü elde edecek.

          BİRLEŞİM GRUP ENERJİ HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          DESTEK FAKTORING HALKA ARZ OLUYOR

          Destek Finans Faktoring halka arz detayları netleşiyor; firmanın talep toplama tarihleri açıklandı. Toplamda 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtacak şirket, 3.9 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsaya açılıyor.

          DESTEK FAKTORING HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Firma toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıttı. Kişi başına 3.290 TL değerinde 94 lot düştü. Halka arza toplamda 235 bin 408 kişi katıldı.

          MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          DÜNYA VARLIK YÖNETİM TALEP TOPLUYOR

          Varlık yönetim şirketi Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 22-23-24 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplanacak.

          DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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