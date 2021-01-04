4 eğlence mekânında 82 kişiye ceza

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Konya polisinin kısıtlama denetimleri sırasında gerçekleştirdiği 4 eğlence mekanına baskınlarda 82 kişi yakalandı. Eğlence mekanlarının ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi'nde alkollü eğlence mekanında çok sayıda kişinin müzik eşliğinde eğlendiğini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri 3 eğlence mekanına yaptığı baskında sokağa çıkma kısıtlamasında müzik eşliğinde eğlenerek alkol alanları tespit etti.

Yapılan kontrollerde canlı müzik yapıldığı, alkol sunumu olduğu, kapalı alanda sigara içildiği ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edildi. Gerekli tutanaklar tutuldu. Eğlence mekanlarında bulunan toplam 82 kişiye sosyal mesafeye uymamak ve sokağa çıkma yasağı ihlalinden idari para cezası uygulandı.

İş yerlerinden birinde çalışan 11 kişi hakkında da Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefetten tutanak düzenlendi. Ruhsatsız iş yerleri zabıta tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi. İş yerlerinin sahibi olan B.C., H.K. ve R.K. hakkında Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma ve mühür bozma suçundan adli işlem yapıldı.

Başka bir mekanda ise kapalı alanda sigara kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve masa oyunu oynandığı tespit edilerek tutanak tutuldu. 7 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan ve sokağa çıkma yasağı ihlalinden para cezası uygulandı. Ruhsatsız iş yeri mühürlendi. İş yeri sorumlusu M.A.Y. ise hakkında yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.