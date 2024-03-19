Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!

        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!

        Ankara'da, sokakta oynayan 4 çocuğu yardım etmeleri bahanesiyle evinin bodrumuna indirip cinsel istismar girişiminde bulunup, birinin cinsel organını koparan görme engelli 43 yaşındaki Evren Demirci, 111 yıla kadar hapisle yargılandığı davada, savunmasını, mazeret bildirdiği için duruşmaya katılamayan avukatıyla yapmak istediğini söyledi. Demirci'nin cinsel organını kopardığı 9 yaşındaki H.H.A. ise "Adam bizi, bodruma bir yere götürdü. Işıkları açtırdı ve 'Sünnet oldunuz mu' dedi. Sonra 'Sen içeride dur, onlar çıksın' dedi bana. Arkadaşlarım dışarı çıktı. Bana zarar verdi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Sincan ilçesinde, geçen yıl 10 Ağustos’ta iddiaya göre, görme engelli Evren Demirci (43), aynı mahallede oturduğu H.H.A. (9), A.K. (10), A.G. (10) ve Ö.M.B. (11) isimli 4 erkek çocuğunun yanına gelerek, "Beni bodruma indirin, bana yardım edin. Size lolipop vereceğim" dedi.

        ÇOCUKLAR YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine çocuklar, Demirci'nin kömürlüğe inmesi için yardımcı oldu. Ancak kömürlüğe indikten sonra Demirci, kapıyı kapatıp çocukların pantolonunu indirmeye kalkıştı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Bunun üzerine çocuklar, kömürlükten kaçmaya çalıştı. Ancak H.A. kaçmaya çalışırken ayağı demire takıldı. Demirci, küçük çocuğu kömürlüğün içine çekti, pantolonunu indirdi, cinsel organını ısırarak kopardı. Olayın ardından gözaltına alınan Evren Demirci, bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        REKLAM

        111 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Evren Demirci hakkında 'basit cinsel istismar', 'nitelikli yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 111 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

        "CEZAİ EHLİYETİ TAM" RAPORU

        Söz konusu iddianamede, küçük çocuğun maruz kaldığı eylem nedeniyle yaşamını tehlikeye sokacak, basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede Demirci için 'cezai ehliyeti tam olduğu belirlenen şüphelinin izah edildiği şekilde üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı' şeklinde ifade kullanıldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        "EVLİYİM VE BİR OĞLUM VAR"

        Davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Evren Demirci, müşteki aileler ve avukatları yer aldı. Sanık Demirci'nin avukatı ise mahkemeye mazeret bildirerek katılmadı. Mahkeme başkanı sanığa, üzerine atılı suçu okudu. Ardından savunma yapan Demirci, "Evliyim ve bir oğlum var. Görme engelli olduğum için bir iş yapamıyorum. Savunmamı avukatımla yapmak istiyorum. Adli Tıp'tan rapor alınmasını talep ediyorum" dedi.

        REKLAM

        "BANA ZARAR VERDİ"

        Aileler, sanıktan şikayetçi olduklarını, çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu, dışarı çıkamadıklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu. Saldırıya uğrayan çocuk H.A. ise sosyal hizmet uzmanı ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya bağlandı. Olay gününü anlatan H.A, "Arkadaşlarımla dışarıda bisiklet sürerken annem yanımıza geldi, sonra da gitti. Bir adam benden ve arkadaşlarımdan yardım istedi. Adam bizi, bodruma bir yere götürdü. Işıkları açtırdı ve 'Sünnet oldunuz mu' dedi. Sonra 'Sen içeride dur, onlar çıksın' dedi bana. Arkadaşlarım dışarı çıktı. Bana zarar verdi" dedi.

        H.A., sosyal hizmet uzmanının elindeki anatomik erkek vücudu fotoğrafından zarar verilen bölgeyi, ön özel bölge olarak gösterdi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Sosyal hizmet uzmanı, H.A.'nın herhangi bir zihinsel engeli, geriliği veya gelişiminde bir sorun olmadığını ve detaylı ifade verebileceğini söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        "Deprem siyaset üstüdür"
        "Deprem siyaset üstüdür"
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Habertürk Anasayfa