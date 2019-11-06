06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren bin 49 vergi müfettiş yardımcısı atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bestami Zabun, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ile Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları görevlerinden alınırken, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Orhan Şahin, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne İbrahim Acar, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa Şahin, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kerim Mete getirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne Ayşe Gemici, 3. Bölge Müdürlüğüne Serkan Tepe, 6. Bölge Müdürlüğüne Serdar Aygün, 7. Bölge Müdürlüğüne Fatih Dağlı, 9. Bölge Müdürlüğüne Hayrettin Öztaş'ın atamaları yapıldı.
AA'nın haberine göre; Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ardahan Ticaret İl Müdürlüğüne Tülay Şenel, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğüne ise Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy atandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne Mahmut Gürses, Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Necdet Sümbül, Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdür Yardımcısı Emin Tekbaş getirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ve DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürü Mehmet Ziya Erdem de görevlerinden alındı.
TCDD Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çavuşoğlu da görevinden alınırken, bu suretle boşalan TCDD Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Bilal Tırnakçı atandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Orhan Barda getirildi.
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