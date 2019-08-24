24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ESNAFLAR DÜKKANLARINA KAYIKLA GİTTİ
Samsun'da Salıpazarı ilçesinin ardından Terme ilçesini de vuran sel, hayatı felç etti. Terme’de şehir merkezindeki dükkanlar ve evler 1 metreye kadar su altında kaldı. Terme Sanayi Sitesi ise selden en çok etkilenen yerlerden birisi oldu. Esnaflar, dükkanlarındaki suları çıkartmaya sokaklarda kayıkla yolculuk ederek gitmek zorunda kaldılar.
"BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK"
40 yıldır ilk defa sanayinin bu kadar fazla etkilendiğini ifade eden Terme Sanayi Sitesi Başkanı Hüseyin Aydın, “Büyük bir afet yaşadık. Bu zamana kadar sanayide böyle sel görülmedi. Akşam başlayan yağmur, Salıpazarı’ndan gelen sel sularının da etkisiyle Terme sular altında kaldı. Biz bu sanayide yıllardır aynı sorunu yalıyoruz. Alınması gereken bazı tedbirler var. Gelecekte bu tür problemleri tekrar yaşamamak için, gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Tüm Terme halkına geçmiş olsun diyorum” dedi.
"HALA ULAŞAMADIĞIMIZ BİRÇOK KÖY YOLU VAR"
Terme’de ulaşılamayan birçok köy yolu olduğunu ve bazı vatandaşların helikopterler ilse güvenli bölgelere taşındığını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, akşam ve gece etkisini arttırdı. Salıpazarı’ndan ırmağa yoğun sel suyu geldi. Terme merkezinde ve kırsal mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Evler, dükkanlar ve ana yollar sel nedeniyle sular altında kaldı. Hala ulaşamadığımız birçok köy yolu var. Fındık mevsimindeyiz. Tarım işçilerini o bölgeden alıp, güvenli bölgelere, spor salonuna yerleştirdik. Kızılay, AFAD battaniye ve çadır yardımında bulundu. Biz de yiyecek içecek yardımında bulunduk. Bir bölgede elektriğimiz yok. Suyumuz ise hiç yok. Temiz su ihtiyacımız var. SASKİ tankerlerle içecek su yardımında bulunuyor. Elektrikle ilgili çalışmalar devam ediyor. Su seviyesi yavaş yavaş çekilmeye başladı” dedi.
"SU SEVİYESİ DÜŞMEDİĞİNDEN MÜDAHALELER YETERSİZ"
Fındık işçilerinin ve tarım ürünlerinin selden oldukça fazla etkilendiğini belirten Başkan Kılıç, “Dün akşam özellikle mahsur kalan yaklaşık 30 tane vatandaşımızı kurtarıp, hastane ve güvenli bölgelere yerleştirdik. Şu anda can kaybı olmaması en büyük sevincimiz. İnsanlarımızın fındık başta olmak üzere, tarım ürünlerinde büyük bir kaybı var. Can kaybı yaşanmadığı için Rabb'imize şükrediyoruz. Terme 1 ay önce yaşadığı sel afetinden çok daha güçlü ve sıkıntılı bir afet yaşadı. Terme merkez, Pazar Yeri, Otogar Kavşağı ve sanayide dükkanlar 1 metre suyun altında. Müdahalelerimiz, su seviyesi düşmediği için yeterli gelmiyor. Irmaktaki su seviyesi düştükçe, bölgedeki sular da çekilecektir diye umuyoruz” diye konuştu.
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