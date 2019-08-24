"HALA ULAŞAMADIĞIMIZ BİRÇOK KÖY YOLU VAR"



Terme’de ulaşılamayan birçok köy yolu olduğunu ve bazı vatandaşların helikopterler ilse güvenli bölgelere taşındığını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, akşam ve gece etkisini arttırdı. Salıpazarı’ndan ırmağa yoğun sel suyu geldi. Terme merkezinde ve kırsal mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Evler, dükkanlar ve ana yollar sel nedeniyle sular altında kaldı. Hala ulaşamadığımız birçok köy yolu var. Fındık mevsimindeyiz. Tarım işçilerini o bölgeden alıp, güvenli bölgelere, spor salonuna yerleştirdik. Kızılay, AFAD battaniye ve çadır yardımında bulundu. Biz de yiyecek içecek yardımında bulunduk. Bir bölgede elektriğimiz yok. Suyumuz ise hiç yok. Temiz su ihtiyacımız var. SASKİ tankerlerle içecek su yardımında bulunuyor. Elektrikle ilgili çalışmalar devam ediyor. Su seviyesi yavaş yavaş çekilmeye başladı” dedi.