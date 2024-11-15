4 ay arayla ağabey ile kardeşi dehşet saçtı! Sevdikleri genç kadınları vurup hayatlarına son verdiler!

Elazığ'da, feci olay öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi.

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DHA'da yer alan habere göre, 26 yaşındaki Vahap Selim Çetin, yerel televizyonda muhabir olan 25 yaşındaki kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

GENÇ KADIN AĞIR YARALANDI Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği silahla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli Çetin olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. REKLAM HAYATINA SON VERMEK İSTEDİ Kaçan Vahap Selim Çetin ise Akçakiraz beldesinde silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Çetin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. ZANLI HAYATINI KAYBETTİ İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan Vahap Selim Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çetin’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. ABİSİ DE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ Öte yandan Vahap Selim Çetin'in, temmuz ayında Hazar Gölü kıyısında bir aracın içinde 29 yaşındaki kız arkadaşı Rukiye Yıldırım'ı silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden 29 Yaşındaki Halil Çetin'in kardeşi olduğu öğrenildi.