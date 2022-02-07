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38 yıldır tek başına yaşayan Robinson Nine'ye 8 ödül

Belgeseli 8 ödül alan Robinson Nine: Gururlandım

Trabzon'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 38 yıldır Karakısrak Yaylası'nda yaz-kış tek başına yaşayan ve yörede `Robinson Nine´ olarak tanınan 88 yaşındaki Fadime Kayacı'nın hayatı belgesel oldu. Belgesel Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Almanya ve İtalya'daki uluslararası belgesel film festivallerinde 8 ödüle layık görüldü. Hayatının konu edildiği belgeselin ödül kazanmasının kendisini mutlu ettiğini anlatan Kalaycı, büyük gurur yaşıyor...

07.02.2022 - 15:51 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Tonya'nın 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda yaz aylarını geçiren Fadime Kayacı'nın, 1984 yılında yanına gelen 14 yaşındaki yeğeni Ali Haydar Kayacı, sara nöbeti geçirdi.

     

  • DHA'nın haberine göre yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı.

     

  • Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Fadime Kayacı, o tarihten sonra yakınlarının ısrarına karşın bir daha köyüne dönmedi.

     

  • Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi. İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını´ anketinde birinci seçilen, ilerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı´nın, hayatı belgesele de konu oldu.

     

  • BELGESELE 8 ÖDÜL

    Yönetmen Orhan Tekeoğlu ve yapımcı eşi Nurhan Tekeoğlu, Fadime Kayacı'nın hayatının belgesele taşıdı. Tekeoğlu çiftinin yaklaşık 1 ayda çekimlerini yaptığı belgeselde, Kayacı, kamera karşına geçti, yayladaki zorlu yaşamı ve hayat mücadelesini anlattı.

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