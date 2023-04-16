Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik 38 Nerenin Plakası? 38 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?

38 nerenin plakası? 38 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Bir aracın trafikte seyrüsefer halindeyken denetlenmesini ve devletin kurumlarının o aracı tanıyarak kayıt altına almasını sağlayan yasal tabelalara, araç plakası adı verilmektedir. Araçların ön ve arka tamponlarına sabitlenen ve beyaz bir zemin üzerine işlenen harfler ile rakamlardan meydana gelen plakalar, kara taşıtlarının tescil belgeleridir. İlk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan bu araç plakaları günümüzde de yasal zorunluluk olarak kullanılmaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 16.04.2023 - 01:00 | Güncelleme: ABONE OL
38 Nerenin Plakası? 38 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Aracın kendisine ve sahibine birtakım yasal yükümlülükler yükleyen araç plakaları, bu özellikleri sebebiyle kimlik kartları gibidirler. Peki, Türkiye’de 38 hangi şehrin plakası? Kayseri ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

38 Plaka Numarası Hangi İlin?

38 plaka kodu nereye ait sorusunu cevabı Kayseri’dir. Tarihin neredeyse her döneminde önemli bir kültür merkezi olmuş olan Kayseri, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde vilayet statüsüne sahip olmuştur.

Şehrin 38 plaka koduna sahip olması ise tıpkı diğer birçok vilayet gibi 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 senesinde alınan bir kararla, 67 vilayete birer plaka numarası verilmiş ve Kayseri de alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 38 plaka numarasını almıştır.

İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehirlerinden biri olan Kayseri’nin yüzölçümü 17.710 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 1 milyon 441 bin 523’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtları sayısı hakkında yayınlamış olduğu veride, Kayseri’deki 38 plakalı araçların sayısının 423 bin 456 olduğu saptanmıştır.

Sayısı 400 bini aşan ve 38 plaka numarasına sahip olan bu araçlar arasında belediye otobüsleri ya da çöp kamyonları gibi kamu hizmeti gören araçlar, hususi otomobiller, iş makineleri ve ağır tonajlı kamyonlar gibi tüm araçlar yer almaktadır.

Kayseri İlçelerinin Plaka Kodları:

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri vilayetinde de her ilçenin kendine ait bir plaka kodu yer almaktadır. 38 il kodunun hemen arkasından gelen ve çeşitli harf ve harf kombinasyonlarından meydana gelen kısım, o aracın Kayseri’nin hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.

Kayseri’nin Develi ilçesi, Kocasinan ilçesi, Bünyan ilçesi, Yeşilhisar ilçesi, Pınarbaşı ilçesi ve Yahyalı ilçesi plaka kodları şu şekildedir:

Develi İlçesi Plaka Kodları:

  • 38 FR 001 - 38 FR 999
  • 38 FT 001 - 38 FU 999
  • 38 MV 001 - 38 MV 999
  • 38 TA 001 - 38 TZ 999

Kocasinan İlçesi Plaka Kodları:

  • 38 AB 001 - 38 AZ 999
  • 38 BA 001 - 38 BZ 999
  • 38 DA 001 - 38 Z 999
  • 38 BA 001 - 38 BZ 999
  • 38 EA 001 - 38 EZ 999
  • 38 FA 001 - 38 FM 999
  • 38 FN 001 - 38 FP 999
  • 38 FV 001 - 38 FZ 999
  • 38 GA 001 - 38 GZ 999
  • 38 HB 001 - 38 HZ 999
  • 38 JA 001 - 38 JZ 999
  • 38 KA 001 - 38 KZ 999
  • 38 LA 001 - 38 LZ 999
  • 38 HB 001 - 38 HZ 999
  • 38 M 0001 - 38 M 0558
  • 38 MA 001 - 38 MA 999
  • 38 NA 001 - 38 NZ 999
  • 38 PA 001 - 38 PZ 999
  • 38 RA 001 - 38 RZ 999
  • 38 S 0001 - 38 S 9999
  • 38 SA 001 - 38 SZ 999
  • 38 T 0001 - 38 T 9999
  • 38 UA 001 - 38 UZ 999
  • 38 VA 001 - 38 VZ 999
  • 38 YB 001 - 38 YZ 999
  • 38 ZA 001 - 38 ZZ 999

Bünyan İlçesi Plaka Kodları:

  • 38 FL 001 - 38 FL 999
  • 38 H 0001 - 38 H 9999
  • 38 HC 001 - 38 HC 999
  • 38 MU 001 - 38 MU 999

Yeşilhisar İlçesi Plaka Kodları:

  • 38 F 0001 - 38 F 9999
  • 38 MY 001 - 38 MY 999
  • 38 YA 001 - 38 YA 999

Pınarbaşı İlçesi Plaka Kodları:

  • 38 E 0001 - 38 E 9999
  • 38 FS 001 - 38 FS 999
  • 38 HA 001 - 38 HA 999
  • 38 HMZ 001 - 38 HMZ 999

Yahyalı İlçesi Plaka Kodları:

  • 38 D 0001 - 38 D 9999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
37 nerenin plakası?
37 nerenin plakası?
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
36 nerenin plakası?
36 nerenin plakası?
35 nerenin plakası?
35 nerenin plakası?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.