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Günümüzde yasal bir zorunluluk olarak her motorlu kara taşıtta olması gereken plakalar, araçların kimlik kartlarına benzetilebilirler. Peki, Türkiye’de 37 nerenin plakası? Kastamonu ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

37 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 37 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde, bu sorunun cevabı Kastamonu olacaktır. Osmanlı döneminde Sinop ve Bolu’yu da içine alan bir vilayet olan Kastamonu, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde bugünkü statüsüne sahip olmuştur.

1962 senesinde çıkan bir yönetmelik ile Türkiye’deki tüm illere birer plaka kodu verilmesini kararlaştırılmış ve o gün için sayısı 67 adet olan illere, 1’den başlayarak birer plaka kodu tahsis edilmiştir. Şehir isimlerinin alfabetik sıralamasına göre verilen bu kodlar neticesinde, Kastamonu da 37 plaka kodunu almıştır.

Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Kastamonu’nun yüzölçümü 13.136 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 378 bin 115’tir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 yılında yayınlamış olduğu bir veride, Kastamonu iline kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının sayısının ise 143 bin 163 olduğu belirtilmiştir. Kastamonu’da bulunan ve 37 plaka koduna sahip olan bu araçlara otomobillerden hafif ticari araçlara, ağır tonajlı kamyonlardan iş makinelerine kadar tüm motorlu araçlar dahil edilmiştir.

Kastamonu İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de yer alan 81 vilayetin tamamının kendilerine özgü bir plaka kodları bulunduğu gibi, bu illere bağlı olan ilçelerin de kendilerine has plaka harf grupları bulunmaktadır. Araç plakalarının orta kısmında yer alan harfler, o aracın hangi ilin hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiği hususunda bilgi vermektedir.

Kastamonu’nun merkez ilçeleri, İnebolu ilçesi, Tosya ilçesi, Cide ilçesi, Abana ilçesi, Azdavay ilçesi, Araç ilçesi ve Taşköprü ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

37 AC 001 – 37 AF 999

37 AH 001 – 37 AH 999

37 AK 001 – 37 AZ 999

37 D 0001 – 37 D 1500

37 DA 001 – 37 DT 999

37 DV 001 – 37 DY 999

37 EA 001 – 37 EA 999

37 EH 001 – 37 EL 999

37 FA 001 – 37 FA 999

37 M 0001 – 37 M 0500

37 PA 001 – 37 PA 999

37 PH 001 – 97 PH 999

37 T 0001 – 37 T 3000

37 TT 001 – 37 TT 300

İnebolu İlçesi Plaka Kodları:

37 EC 001 – 37 EC 999

37 EN 001 – 37 EP 999

37 M 0901 – 37 M 1200

37 T 5001 – 37 T 6000

Tosya İlçesi Plaka Kodları:

37 DU 001 – 37 DU999

37 DZ 001 – 37 DZ999

37 EE 001 – 37 EE 999

37 ER 001 – 37 EU 999

37 KA 001 – 37 KZ 999

37 M 0751 – 37 M 0900

37 T 3001 – 37 T 4000

Cide İlçesi Plaka Kodları:

37 FC 001 – 37 FZ 999

37 M 1301 – 37 M 1500

37 T 6001 – 37 T 6500

Abana İlçesi Plaka Kodları:

37 AB 001 – 37 AB 999

37 AC 001 – 37 AF 999

37 AG 001 – 37 AG 999

37 AJ 001 – 37 AJ 999

37 T 7501 – 37 T 8000

Azdavay İlçesi Plaka Kodları:

37 G 001 – 37 G 225

37 M 1501 – 37 M 1700

37 RA 001 –37 RZ 999

37 T 7001 – 37 T 7500

Araç İlçesi Plaka Kodları:

37 HA 001 – 37 HZ 999

37 M 1201 –37 M 1300

37 T 6501 – 37 T 7000

Taşköprü İlçesi Plaka Kodları:

37 ED 001 – 37 ED 999

37 EF 001 – 37 EF 999

37 EV 001 – 37 EZ 999

37 LA 001 – 37 LZ 999

37 M 0501 – 37 M 0750

37 T 4001 – 37 T 5000

Haberi Hazırlayan : Türker Üner