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37 nerenin plakası? 37 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Bir motorlu taşıtın kamu güçleri tarafından tanınıp bilinmesini saplayan ve o aracın sahibinin kim olduğunu belirleyen yasal tabelalara, araç plakası adı verilmektedir. Alüminyumdan imal edilen beyaz renkli bir levha üzerinde yer alan rakam ve harflerden meydana gelen araç plakaları, her aracın kendisine özgü ve tektir. Aynı zaman plakalar, üzerlerinde yer alan harf ve rakamlar ile belirli bölgeleri de işaret ederler. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 16.04.2023 - 00:52 | Güncelleme: ABONE OL
37 Nerenin Plakası? 37 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Günümüzde yasal bir zorunluluk olarak her motorlu kara taşıtta olması gereken plakalar, araçların kimlik kartlarına benzetilebilirler. Peki, Türkiye’de 37 nerenin plakası? Kastamonu ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

37 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 37 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde, bu sorunun cevabı Kastamonu olacaktır. Osmanlı döneminde Sinop ve Bolu’yu da içine alan bir vilayet olan Kastamonu, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde bugünkü statüsüne sahip olmuştur.

1962 senesinde çıkan bir yönetmelik ile Türkiye’deki tüm illere birer plaka kodu verilmesini kararlaştırılmış ve o gün için sayısı 67 adet olan illere, 1’den başlayarak birer plaka kodu tahsis edilmiştir. Şehir isimlerinin alfabetik sıralamasına göre verilen bu kodlar neticesinde, Kastamonu da 37 plaka kodunu almıştır.

Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Kastamonu’nun yüzölçümü 13.136 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 378 bin 115’tir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 yılında yayınlamış olduğu bir veride, Kastamonu iline kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının sayısının ise 143 bin 163 olduğu belirtilmiştir. Kastamonu’da bulunan ve 37 plaka koduna sahip olan bu araçlara otomobillerden hafif ticari araçlara, ağır tonajlı kamyonlardan iş makinelerine kadar tüm motorlu araçlar dahil edilmiştir.

Kastamonu İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de yer alan 81 vilayetin tamamının kendilerine özgü bir plaka kodları bulunduğu gibi, bu illere bağlı olan ilçelerin de kendilerine has plaka harf grupları bulunmaktadır. Araç plakalarının orta kısmında yer alan harfler, o aracın hangi ilin hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiği hususunda bilgi vermektedir.

Kastamonu’nun merkez ilçeleri, İnebolu ilçesi, Tosya ilçesi, Cide ilçesi, Abana ilçesi, Azdavay ilçesi, Araç ilçesi ve Taşköprü ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 37 AC 001 – 37 AF 999
  • 37 AH 001 – 37 AH 999
  • 37 AK 001 – 37 AZ 999
  • 37 D 0001 – 37 D 1500
  • 37 DA 001 – 37 DT 999
  • 37 DV 001 – 37 DY 999
  • 37 EA 001 – 37 EA 999
  • 37 EH 001 – 37 EL 999
  • 37 FA 001 – 37 FA 999
  • 37 M 0001 – 37 M 0500
  • 37 PA 001 – 37 PA 999
  • 37 PH 001 – 97 PH 999
  • 37 T 0001 – 37 T 3000
  • 37 TT 001 – 37 TT 300

İnebolu İlçesi Plaka Kodları:

  • 37 EC 001 – 37 EC 999
  • 37 EN 001 – 37 EP 999
  • 37 M 0901 – 37 M 1200
  • 37 T 5001 – 37 T 6000

Tosya İlçesi Plaka Kodları:

  • 37 DU 001 – 37 DU999
  • 37 DZ 001 – 37 DZ999
  • 37 EE 001 – 37 EE 999
  • 37 ER 001 – 37 EU 999
  • 37 KA 001 – 37 KZ 999
  • 37 M 0751 – 37 M 0900
  • 37 T 3001 – 37 T 4000

Cide İlçesi Plaka Kodları:

  • 37 FC 001 – 37 FZ 999
  • 37 M 1301 – 37 M 1500
  • 37 T 6001 – 37 T 6500

Abana İlçesi Plaka Kodları:

  • 37 AB 001 – 37 AB 999
  • 37 AC 001 – 37 AF 999
  • 37 AG 001 – 37 AG 999
  • 37 AJ 001 – 37 AJ 999
  • 37 T 7501 – 37 T 8000

Azdavay İlçesi Plaka Kodları:

  • 37 G 001 – 37 G 225
  • 37 M 1501 – 37 M 1700
  • 37 RA 001 –37 RZ 999
  • 37 T 7001 – 37 T 7500

Araç İlçesi Plaka Kodları:

  • 37 HA 001 – 37 HZ 999
  • 37 M 1201 –37 M 1300
  • 37 T 6501 – 37 T 7000

Taşköprü İlçesi Plaka Kodları:

  • 37 ED 001 – 37 ED 999
  • 37 EF 001 – 37 EF 999
  • 37 EV 001 – 37 EZ 999
  • 37 LA 001 – 37 LZ 999
  • 37 M 0501 – 37 M 0750
  • 37 T 4001 – 37 T 5000
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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