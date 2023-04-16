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Araç plakalarının üzerinde yer alan harf ve rakam kombinasyonları, her taşıtı belirli bir coğrafi konuma bağlamaktadır. Peki, 36 hangi şehrin plakası? Kars ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

36 Plaka Numarası Hangi İlin?

36 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Kars olacaktır. Kurtuluş Savaşı esnasında yeniden Türk sınırlarına dahil olan Kars, cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen ardından vilayet statüsünü almıştır.

Kars ilinin, 36 plaka koduna sahip olabilmesi ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de karayolu ulaşımının yaygınlaşması neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti bu alanda bir düzenleme yapılmasına karar vermiş ve Ekim 1962 tarihinde, ülkedeki 67 ile birer plaka numarası verilmesi kararlaştırılmıştır. Alınan bu karar neticesinde tüm illere alfabetik sıralamadaki yerlerine göre birer plaka kodu verilmiş ve Kars da 36 plaka numarasını almıştır. İlerleyen yıllarda Türkiye’deki vilayet sayısının artmasına paralel olarak, plaka numaraları da arttırılmış ve bu sayı günümüzde 81’e ulaşmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda yer alan Kars vilayetinin yüzölçümü 9.939 kilometrekare, nüfusu ise 2022 sayımına göre 274 bin 829 olarak ölçülmüştür. Yine 2022 yılında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’deki motorlu kara taşıtları sayısı verisine göre, Kars ilinde trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısının 46 bin 212 olduğu görülmüştür.

Sayısı 50 bine yaklaşan bu araçlar arasında, şahısların kullandığı hususi otomobillerden iş araçlarına, tarım alanında kullanılan traktör gibi motorlu taşıtlardan özel amaçlar için tahsis edilmiş araçlara kadar tüm 36 plakalı araçlar dahildir.

Kars İlçelerinin Plaka Kodları

1962 senesinden bu yana Türkiye’de kullanılmakta olan taşıt kayıt plaka sisteminde hem iller hem de o illere bağlı ilçeler kendilerine has kodlara sahiptir. Günümüzde 81’ e kadar giden ve plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerin, bu sayıların hemen ardından gelen harf ya da harf kombinasyonları ise o illere bağlı olan ilçelerin kodlarını bizlere göstermektedir. Bu sebeple, bir plaka üzerine yer alan harflere bakarak bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür.

Kars merkez ilçeleri, Sarıkamış ilçesi ve Kağızman ilçesi plaka harf gruplarına yazımızın devamında ulaşabilirsiniz. İşte, Kars ilçelerinin plaka kodları:

Kars Merkez İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları:

36 AC 001 – 36 AZ 999

36 EA 001 – 36 EA 999

36 K 0001 – 36 K 7999

36 M 0001 – 36 M 7999

36 T 0001 – 36 T 7999

Kars Sarıkamış İlçesine Ait Olan Plaka Kodları:

36 K 9000 ile 36 K 9999

36 M 9000 ile 36 M 9999

36 SA 001 ile 36 SZ 999

36 T 9000 - 36 T 9999

Kars Kağızman İlçesine Ait Olan Plaka Kodları:

36 K 8000 - 36 K 8999

36 KA 001 - 36 KZ 999

36 M 8000 - 36 M 8999

36 T 8000 - 36 T 8999

Haberi Hazırlayan : Türker Üner