GÖZLER EYT DÜZENLEMESİNDE!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.