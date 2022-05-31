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3600 ek gösterge son dakika gelişmesi: 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Yeni düzenleme ile neler değişecek?

3600 ek gösterge son dakika açıklaması: 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge taslağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ve ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bazı meslekler başta olmak üzere ek göstergede yeni düzenlemeler yapılırken son gelişmeler takip ediliyor. İşte, detaylar...

31.05.2022 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gözler 3600 ek gösterge düzenlemelerine çevrildi. 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona yaklaşıldı."3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, yeni düzenleme ile neler değişecek?" Soruları yanıtını arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını paylaştı. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

  • MEMUR-SEN BAŞKANI ALİ YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

    3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda yaptığı açıklamada, "Ek gösterge düzenlemesinde Genel Memnuniyetin Yolu Tazminat Yansıtma Oranlarını Yükseltmektir Kamu görevlilerinin ek göstergelerini gözden geçirmek ve adaletli bir düzenleme ile genel memnuniyet üretmek için gösterge kadar önemli bir diğer formül,Tazminat Yansıtma oranlarıdır.

    Ek Gösterge artışı yapmak emekli maaşı ve emekli ikramiyesini artırmak için son derece önemlidir. 3600’ün altındaki göstergeler için eş değer bir şekilde tazminat yansıtma oranı artışı yapılmaz ise genel memnuniyet için önemli bir konu sorunlu bir konuya dönüşür.

  • 3600 Ek Gösterge ve Göstergelerin yeniden düzenlenmesi amaçlı yapılan talep alma amaçlı toplantılarda,sadece belli meslek guruplarını değil tamamını kapsayacak şekilde tüm detaylarıyla beklentiyi aktardık. Talep ve beklentileri dikkate almış bir çerçevede teklifi bekliyoruz.

    Teklifin de yapılacağı üçüncü toplantıyı Mayıs ayı içerisinde yapmak hedefiyle süreç işledi.“Toplantı ne zaman” soruları sorulmaktadır.Toplantının zamanını Bakanlığın hazırlıkları ve vereceği tarih belirleyecektir. Sosyal taraf olarak önemli oranda söyleyeceklerimiz paylaştık." ifadelerine yer verdi. 

  • 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

    Emeklilerin ve kamu çalışanlarının merakla beklediği, yıl başından beri devam eden 3600 Ek gösterge çalışmalarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Memur-Sen ile gerçekleştirilen toplantıların ardından 14 ayrı taslak ve metin teke düşürüldü. Alternatiflerle hazırlanan taslak son şeklini alarak müzakere masasına gelecek.

    İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.

    Bakan Bilgin'in Şeker-İş Sendikası'nın 13 Mayıs'ta düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"nde, ek gösterge düzenlemenin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmesi üzerine, gözler hükümet ile Memur-Sen arasında yapılacak yeni görüşmeye çevrildi. Taraflar arasında bir süredir devam eden teknik görüşmelerde sona yaklaşıldığı öğrenilirken, tarafların bu kapsamda hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor.

  • 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Konuşmasında Temmuz ayını işaret ederek müjdeyi veren Bakan Bilgin, “Bugün buraya gelirken de gazeteciler sık sık soruyorlar. Enflasyon var, çalışanların sorunları ne olacak? Ücretlerde bir düzenleme yapılacak mı? Emeklilerin durumu ne olacak? Sık sık bu sorular gündeme geliyor. 

    Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorunda olan bir görevde bulunuyoruz. Bizim Bakanlığımızın görevi bu. Çalışanımızı, işçimizi, emeklimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bunların bütün sorunlarına sahip çıkan bir konumdayız. Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücreti tarihsel olarak Türkiye’nin gördüğü en üst düzeyde yüzdelerle arttırdık.

    Arkasından esas yaptığımız önemli değişim odur. Asgari ücreti arttırırsınız ama arkasından onunla beraber yaptığımız şey asgari ücret düzeyinde bütün ücretlilerin gelirlerinin vergi dışı bırakılması Türkiye’nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Biz bu tarihsel adımları atan bir hükümetin mensupları olarak bundan sonra da çalışanlarımızı koruyacağız. Bundan sonra da ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar bizim programımızda. Önümüzdeki Temmuz’da da yapacağımız düzenlemeler var. Biz emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının hem özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz. 

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