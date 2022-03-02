3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarının beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenleme yapma kararlılığında olduklarını bildirdi. Bakan Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen ilk komisyon toplantısına başkanlık yaptı.

3600 ek gösterge meselesini Memur-Sen ile yaptıkları toplu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını anımsatan Bilgin, böylece konunun temenni olmaktan çıktığını söyledi. Bakanlık bünyesinde bugüne kadar konuyla ilgili teknik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bilgin, konunun bakanlıklarının yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi bazı kamu kurumlarını da ilgilendirdiğine değindi.