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3600 ek gösterge nedir, son durum ne? Memur maaşlarında Mayıs ayı detayı! 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar?

3600 Ek Gösterge ne zaman çıkacak? Ek gösterge'de gözler Mayıs ayına çevrildi!

Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin son dakika gelişmeleri haftalardır en çok merak edilen konulardan biri oldu. Bilindiği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in memur sendikaları ile 3600 ek gösterge görüşmeleri geçtiğimiz haftalarda başladı. 3600 ek göstergede gözler Mayıs ayına çevrildi.

02.03.2022 - 10:56 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Hemşire, polis, öğretmen, din görevlisi gibi pek çok memurun ve memur emeklisinin maaşını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge görüşmeleri memurlar tarafından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının memur sendikaları ile masaya oturduğu Ek Gösterge Komisyonu'nun ilk toplantısı Şubat ayında gerçekleşti. Memurlar, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak sorularının cevaplarını ve 3600 ek göstergede son durumu merak ediyor. 

  • 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarının beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenleme yapma kararlılığında olduklarını bildirdi. Bakan Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen ilk komisyon toplantısına başkanlık yaptı.

    3600 ek gösterge meselesini Memur-Sen ile yaptıkları toplu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını anımsatan Bilgin, böylece konunun temenni olmaktan çıktığını söyledi. Bakanlık bünyesinde bugüne kadar konuyla ilgili teknik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bilgin, konunun bakanlıklarının yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi bazı kamu kurumlarını da ilgilendirdiğine değindi.

  • 3600 EK GÖSTERGEDE İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

    Kamuda çalışan herkesin 3600 ek gösterge sorununun çözümüne ilişkin beklentileri olduğuna dikkati çeken Bilgin, meseleyi sosyal paydaş olan sendikaların da yer alacağı komisyonda ele alacaklarını aktardı.

    Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunun çalışanlar açısından önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

    "Kamu personel sisteminde çok eskiden reform adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, ücret ve emeklilik de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu farklı düzenlemelerle içerisinden çıkılmaz hale gelmiş, eşitsizlikler meydana gelmiş, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlenmesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele aldık."

  • 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKAR?

    Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nda hem kamu hem sosyal tarafların olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

     

    "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bunu bu sene içerisinde çözüleceğini söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleler ele alınacak, sosyal tarafların talepleri dile getirilecek, kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümüne dair önerileri değerlendirilecek. Komisyon nihai olarak bu kararını birkaç toplantı içerisinde verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim."

  • 3600 EK GÖSTERGEDE 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

    Öte yandan, 3600 Ek Gösterge Komisyonunun ikinci toplantısının 16 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.

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