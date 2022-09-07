BAKAN BİLGİN'DEN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Şu anki verilerin rakamlarında Temmuz ayı enflasyon farkının bulunmadığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge açıklamasında bulunmuştu. Bakan Bilgin, "Aylıklardaki 1300-1400 lira artış bugünkü rakamlarla. Temmuzda enflasyon farkı vereceğiz, başka düzenlemelerimiz de olacak. Bu tutar 2500 liraya ulaşabilecek. 45-50 bin lira ikramiye de artacak. Yansıtma katsayısı değişecek, bu da yansıyacak. Aralık sonunda da bir düzenleme yapacağız. Kamu çalışanlarımıza toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle aralık ayında 3600 ek gösterge düzenlemesi çok daha fazla yansıyacak, katlanacak" açıklamasında bulundu.