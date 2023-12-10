Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 350 yıllık ağaç, heykel oldu

        350 yıllık ağaç, heykel oldu

        Karabük'te kökünden kesilince kurumaya başlayan 350 yıllık çınar ağacı, kimyasallar ile dönüştürüp, heykel haline getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        350 yıllık ağaç, heykel oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin, 2018'de restorasyonu yapıldı.

        Bu sırada caminin avlusundaki 350 yıllık 4 çınar ağacından birinin kökü, kanalizasyon hattı nedeniyle kesildi.

        Kökü kesilen ağaç, bir süre sonra kuruldu. Bunun üzerine Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, çalışma yaptı ve bazı kimyasal kullanılarak ağacın çürümesi engellendi. Daha sonra yapılan çalışmalar ile ağaç, heykele dönüştürüldü, üzerine de 'Seni koruyamadığımız için özür dileriz' başlıklı bir yazı asıldı.

        Cami avlusundaki ağaca ilişkin konuşan Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı başkanı Şefik Dizdar, "Bu ağaç kuruduğunda bizler büyük acılar hissettik. Bu ağacın yetişmesi için 350 yıl geçmesi gerekir. Daha sonra bu ağacı, heykel haline getirelim istedik. Dallarını kestik ve onardık. Birtakım kimyasallar ile çürümesini önledik. Bakımını sürekli yaptıracağız. Üzerine ağıt da yazdık. Belki de Türkiye'de ilk defa kurumuş ağacı yerinde heykel haline getirmeyi tasarladık ve yaptık. Tarihi yapıların korunması konusunda çalışanlara örnek olması için sunuyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Karabük
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Birine cansız ulaşıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Birine cansız ulaşıldı!
        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        Uyarılara rağmen yine aynı kaza! 5 kişi can verdi!
        Uyarılara rağmen yine aynı kaza! 5 kişi can verdi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        17 yaşındaki genç kız 9.kattan düştü
        17 yaşındaki genç kız 9.kattan düştü
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        Habertürk Anasayfa