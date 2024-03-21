'3391 Kilometre'nin devamı çekilecek

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Beyza Alkoç'un '3391 Kilometre' adlı kitabı, Fulya Özcan senaryosuyla aynı adla sinema filmi haline getirilmiş, 12 Ocak'ta gösterime girmişti.

OTTO Entertainment ile Böcek Films’in yapımcısı, Deniz Enyüksek'in yönetmeni olduğu filmde başrolleri; Derya Pınar Ak ile Ahmet Haktan Zavlak paylaştı.

921.979 kişi tarafından izlenen filmin devamının çekilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Beyza Alkoç, devam filmi için şu açıklamayı yaptı; "Mesafelerin hikâyesini önce okuduk, sonra izledik. '3391 Kilometre’yi aştık, sıfır noktasına ulaştık… Ege ve İzmir’in hikâyesinin devamını izlemeye hazır mısınız? Onlar artık aynı çatının altında, aynı ışıklara bakıyor ve şehrin güzel manzarasını aynı terastan izliyor… 'Sıfır Kilometre' 10 Ocak 2025’te sinemalarda. 'Ege’nin o gün 'İzmir’e sorduğu gibi, “Sinemaya gidelim mi?"