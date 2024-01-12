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        Haberler Magazin '3391 Kilometre' kuyruğu

        '3391 Kilometre'nin özel gösterimi

        '3391 Kilometre' adlı sinema filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Beyza Alkoç'un aynı adlı kitabından sinema filmine uyarlanan '3391 Kilometre', birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikâyesini konu alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 08:48 Güncelleme: 12.01.2024 - 08:48
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        '3391 Kilometre'nin özel gösterimi
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        Beyza Alkoç'un aynı adlı kitabından senaryolaştırılan '3391 Kilometre' adlı sinema filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

        Beyza Alkoç - Ahmet Haktan Zavlak - Derya Pınar Ak

        Tüm yazdıkları gençler tarafından büyük ilgi gören Beyza Alkoç’un ‘3391 Kilometre’ adlı kitabının, adla sinema uyarlaması olan filmin gala gecesinde tüm ekip eksiksiz katıldı. Filmin başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ın yanı sıra Selin Türkmen, Cavit Çetin Güner ile filmin yönetmeni Deniz Enyüksek, kitabın okurlarının yanı sıra sinema izleyicisine de keyifli bir aşk hikâyesi hediye ettiklerini belirttiler. Filmin hikâyesi, oyunculukları ve prodüksiyonu kadar müziklerine de tam not veren davetliler, iki saatlik keyifli bir seyirliğin sinemaların yüzünü güldüreceğini söylediler.

        OTTO Entertainment ve Böcek Films’in yapımcılığında sinema izleyicisine ulaşan film, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikâyesini konu alıyor. İsmini Ege’nin incisi İzmir’den alan 18 yaşındaki 'İzmir', bir gece aldığı mesaj sayesinde 'Ege' ile tanışır. Sosyal medya üzerinden tanışan 'İzmir' ile 'Ege' sohbet ettikçe, birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını ve birbirlerine olan aşklarını fark ederler. Fransa ve Türkiye arasında, tam 3391 kilometrelik mesafede bir aşka yelken açan 'İzmir' ve 'Ege' için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birbirlerini görmeden ve duymadan, aylar boyunca gece gündüz yazışan, birbirlerine bu kadar uzak, ama bir o kadar da yakın olan 'İzmir' ve 'Ege', hayatlarında yaşadıkları depremlere aşklarına tutunarak dayanmaya çalışırlar.

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        #3391 Kilometre
        #Beyza Alkoç
        #Deniz Pınar Ak
        #Ahmet Haktan Zavlak

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