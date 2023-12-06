3391 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU

3391 kilometre, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu alıyor. Sosyal medya üzerinden taşınan iki genç, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark eder. Birbirlerini görmeden, duymadan gece-gündüz konuşan gençler, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını fark ediyorlar.