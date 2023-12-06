3391 kilometre filmi ne zaman vizyona girecek? 3391 kilometre filmi nerede yayınlanıyor?
3391 kilometre filmi vizyon tarihi merak konusu oldu. Beyza Alkoç'un aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan film başrollerinde genç oyuncular Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak'ı buluşturuyor. Bu noktada filmseverlerin gözleri "3391 kilometre filmi ne zaman vizyona girecek ve nerede yayınlanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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3391 Kilometre filmi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek'in oturduğu film mesafeleri aşan iki genç aşığın romantik hikayesini konu ediniyor. Peki, 3391 kilometre filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...
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3391 KİLOMETRE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
3391 Kilometre filmi 12 Ocak 2024'te sinemalarda vizyona girecek.
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3391 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU
3391 kilometre, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu alıyor. Sosyal medya üzerinden taşınan iki genç, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark eder. Birbirlerini görmeden, duymadan gece-gündüz konuşan gençler, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını fark ediyorlar.
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3391 KİLOMETRE FİLMİ OYUNCULARI
Derya Pınar Ak
Ahmet Hakan Zavlak
Cavit Çetin Güner
Selin Türkmen
Gülin İyigün
Ogün Kaptanoğlu