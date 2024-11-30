33 yılda 13 bin minyatür araba biriktirdi

“BU ODA İÇİN ÇOK ŞEYDEN VAZGEÇTİM”

Odayı görenlerin hayran kaldığını ifade eden Murat Cingöz, “İlk defa odaya girenler gerçekten 5-6 dakika boyunca kendilerine gelemiyorlar. Yaklaşık 13 binden fazla araba olduğu için önce bakıyorlar. Her birinin hikâyesini dinledikleri zaman inanılmaz keyif alıyorlar. Bu durum da beni çok mutlu ediyor. Bu oda için çok şeyden vazgeçtiğimi söyleyebilirim. 33 yıllık bir emek var. Burası benim sıkıntılı günlerimde bile kendimi iyi hissettirmeme, stres düzeyimi azaltmama ve dolayısıyla mutlu bir halde çıkmama vesile olan bir oda olmuş oldu. Ondan dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.