Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG),ihalelerinin yapılması sonucu başvuru olmayan 320 maden sahasını, ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açacak.

ŞARTNAME SİTEDE YER ALACAK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, ilgili maden sahaları, bugün itibarıyla en az 15 gün süre ile MAPEG internet adresinde ilan edilecek, ihale şartnamesine de bu adresten ulaşılabilecek.