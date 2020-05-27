Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Köprüsü’nden yaklaşık 5 kilometre kuzeyde, Boğazın Rumeli yakasında Hisarüstü ile Anadolu yakasında Kavacık mevkileri arasında yer alıyor.
İstanbul Boğazı’nın iki yakasını birleştiren ikinci önemli bağlantıyı oluşturan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün temeli, 29 Mayıs 1985’te atıldı. 4 Aralık 1985’te işe başlandı. Köprü, 29 Mayıs 1988’de tamamlandı. 3 Temmuz 1988 tarihinde de resmi açılışı yapıldı.
32 YAŞINDA
Karayolları Genel Müdürlüğü, köprüde zaman zaman bakım-onarım çalışmaları yaptı. 32 yaşındaki köprüde, çok daha kapsamlı bir bakım-onarım çalışması vizyonu gündeme geldi. Karayolları, bu hedef doğrultusunda bir müşavirlik firmasıyla da anlaştı. Firmanı, köprüde bakım-onarıma ilişkin (ihtiyaçlar, teknik koşullar ve beklentiler çerçevesinde) birkaç seçeneği içerecek biçimde bir rapor hazırladığı belirtildi.
Bu çerçevede köprüde; halatlar, tabliyeler, kuleler ve diğer bileşenlerinde ihtiyaç duyulan bakım-onarım modeli belirlenecek. Karayolları, ihale tarihine karar verecek; ihalenin ardından bakım-onarım çalışmaları başlayacak.
SEKTÖR DE SÜRECİ İZLİYOR
İhale tarihi henüz belli değil. İnşaat sektörü de bu süreci yakından takip ediyor. Sektör kaynakları, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde önemli ve büyük bir çalışma yürütülmesinin beklendiğini söyledi. Bakım-onarım için gerekli olan kaynağın, dış finansmanla karşılanmasının da olası göründüğüne işaret edildi.
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