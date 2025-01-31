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        Haberler Bilgi Spor 31 Ocak Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        31 Ocak Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugün Trendyol Süper Lig'de iki maç oynanırken, 1. Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A'da birer müsabaka oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "31 Ocak Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 31 Ocak 2025 maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:25
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        • 1

          Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 31 Ocak 2025 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        • 2

          Süper Lig

          20:00 Eyüpspor - Sivasspor (beIN Sports 1)

          20:00 Konyaspor - Bodrum FK (beIN Sports 2)

        • 3

          1. Lig

          20:00 Çorum FK - Bandırmaspor (TRT Spor)

        • 4

          La Liga

          23:00 Leganes - Rayo Vallecano (S Sport Plus)

        • 5

          Serie A

          22:45 Parma - Lecce (S Sport)

        • 6

          Bundesliga

          22:30 Werder Bremen - Mainz 05 (beİN Sports 3)

        • 7

          Ligue 1

          22:45 Montpellier - Lens (beİN Sports 4)

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