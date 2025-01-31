31 Ocak Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Trendyol Süper Lig'de iki maç oynanırken, 1. Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A'da birer müsabaka oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "31 Ocak Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 31 Ocak 2025 maç takvimi...
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Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 31 Ocak 2025 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Süper Lig
20:00 Eyüpspor - Sivasspor (beIN Sports 1)
20:00 Konyaspor - Bodrum FK (beIN Sports 2)
- 3
1. Lig
20:00 Çorum FK - Bandırmaspor (TRT Spor)
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- 4
La Liga
23:00 Leganes - Rayo Vallecano (S Sport Plus)
- 5
Serie A
22:45 Parma - Lecce (S Sport)
- 6
Bundesliga
22:30 Werder Bremen - Mainz 05 (beİN Sports 3)
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- 7
Ligue 1
22:45 Montpellier - Lens (beİN Sports 4)