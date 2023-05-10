31. KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması başvuruları başladı

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1992 yılından bu yana, genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandırarak artı değer yaratan ve endüstrinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, moda tasarımı alanında kariyer yapmak ve endüstriye girmek isteyen genç yeteneklerle buluşmaya devam ediyor.

Kazananları ise para ödülünden ayrı olarak bir yıllık İngilizce dil eğitimi desteği de veriyor.

Platform, sektörün gelişimini ve tarihini temsil ediyor. Günümüzde Türkiye’nin en tanınmış moda tasarımcıları arasında bulunan yarışmanın finalistleri kendi markalarına veya moda dünyasının önde gelen markalarına yön veriyor.

Türk moda dünyasına Bahar Korçan, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Hakan Yıldırım, Özlem Kaya ve Nihan Peker’in de aralarında bulunduğu çok değerli isimler kazandıran ve sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlayan KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’na başvurular online olarak 16 Mayıs’a kadar devam edecek.

Yarışmanın final defilesi 26 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın birincisi 100.000 TL, ikincisi 75.000 TL ve üçüncüsü 50.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

Ödüllere ek olarak, bir yıllık yurt içi İngilizce eğitim desteği verilecek.

Finale kalan 10 yarışmacı ise atölye ve danışmanlık desteği, koleksiyon hazırlama ve malzeme bedeli, eğitim ödülü, uluslararası bir fuar ziyareti hakkı, PR ve tanıtım ödülleri ve Moda Tasarımcıları Derneği’ne bir yıllık üyeliğe sahip olacak.

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