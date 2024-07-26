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        Haberler Gündem Güncel 31 işçi hastanelik oldu | Son dakika haberleri

        31 işçi hastanelik oldu

        İzmir'in Torbalı ilçesindeki faaliyet gösteren aynı yemek firmasından hizmet alan 2 fabrikalarda öğle yemeği sonrasında rahatsızlanan 31 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 00:17 Güncelleme: 26.07.2024 - 00:17
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        31 işçi hastanelik oldu
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        DHA'nın haberine göre olay; bugün akşam saatlerinde Pancar ve Yazıbaşı mevkilerinde faaliyet gösteren fabrikalarda meydana geldi.

        İddiaya göre, özel bir yemek dağıtım firması tarafından hizmet alan iki fabrikada çalışan işçelerin bazıları öğlen yemeğinden sonra rahatsızlandı.

        31 KİŞİ HASTANELİK OLDU

        Mide bulantısı ve kusma şikayetleri hedeniyle her iki fabrikada çalışan toplam 31 kişi, akşam saatlerinde ambulanslar ve bir kısmı da kendi imkanları ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada tedaviye alınan işçilerden 22'si taburcu edilirken, 9'unun ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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