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        Haberler Yaşam Süper Loto 31 Ekim 2023 Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        31 Ekim 2023 Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haftada üç kez; salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da açıklanacak. İşte 31 Ekim 2023 Pazar Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 19:40 Güncelleme: 31.10.2023 - 19:40
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        31 Ekim Süper Loto sonuçları
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        Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım devam ediyor. Salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklanacak. İşte 31 Ekim Süper Loto sonuçları...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        31 EKİM 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI BİRAZDAN

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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