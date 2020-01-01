REYTİNG SONUÇLARI - 31 ARALIK

31 Aralık tüm kanallara ait yılbaşı reyting sonuçları açıklanaıd. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte, 31 Aralık reytingleri