Yeni yıl heyecanı başlarken, 31 Aralık yarım gün mü ve resmi tatil mi sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, 1 Ocak 2025 tatil mi, hangi güne denk geliyor?