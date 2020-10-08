Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan Emine Çukur, 18 Ocak 1990 tarihinde hayatını kaybetti. Annelerinin ölmeden önce tüm mal varlığını kardeşleri Osman Çukur’un eşi Yeter Çukur’a bıraktığını öğrenen 4 kardeş, 18 dönümlük arazi için 13 Nisan 1990 tarihinde miras davası açtı.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, annelerine heyet raporu olmadan, sağlık ocağından alınan tek doktor raporuyla akli dengesinin yerinde olduğu yönünde karar alındığını öne süren davacılar, mirasın eşit paylaştırılmasını istedi.
4 MİRASÇI İLE BAŞLADI, 48 MİRAŞÇIYA ULAŞTI
Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada zaman zaman ara kararlar çıktı. Ama dosya Yargıtay ile Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi arasında gidip geldi. Dava dosyası 4 mirasçı ile başladı, 48 mirasçıya ulaştı. Mirasçılardan bazıları hayatını kaybetti. Davaya bakan onlarca hakim tayin olup ilçeden gitti.
"30 YILLIK DAVAMIZ BİTSİN"
Trabzon’da yaşayan Ali Çukur, 30 yıldır mahkeme kapılarında kaldığını belirterek “Dededen kalan arazilerimde hak talep edemiyorum. Birileri arazileri işleyip kazanıyor. Biz de davanın bitmesini bekliyoruz. Bir miras davasının bu kadar uzun sürmesi normal midir? Vatandaş olarak hakkımı istiyorum. Kimsenin malında gözüm yok” diye konuştu.
Ali Çukur, davanın bitmesi durumda arazilerini yıllardır kullananlar hakkında tazminat davası açacağını söyledi. Davalı vekili ise dosyanın zaman aşımına uğraması nedeniyle reddedilmesini talep etti. Duruşma 4 Aralık 2020 tarihinde Akçaabat’ta görülecek.
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