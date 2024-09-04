30 yıl hapisle aranıyordu, gizlendiği yer polisi bile şaşırttı
Bursa'da polis ekipleri, hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Pek'i, evinde ranzanın altındaki halının arkasına saklanırken yakaladı.
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Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Pek'i yakalamak için çalışma başlattı.
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Şüphelinin Şükraniye Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit eden ekipler, savcılık izninin ardından harekete geçti. Dün sabah saatlerinde eve baskın düzenleyen ekipler, aramalara rağmen şüpheliyi bulamadı.
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Ekipler, odadaki ranzanın alt kısmının önünde rulo halinde duran halıyı fark etti. Halı çekildiğinde ranzanın altına saklanan Faruk Pek bulundu.
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Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Gözaltına alınan Faruk Pek, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.