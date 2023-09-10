30 saniyelik bir kişilik testi! Bu acil durumlardan ilk önce hangisine müdahale ederdiniz?
Hayatımızdaki bazı önceliklerimiz, kim olduğumuzu en iyi şekilde tanımlar. Hatta bunu basit bir fotoğraftan bile anlayabiliriz; bunun için sadece birkaç saniyenizi ayırmanız ve sizin için asıl acil olan durumu seçmeniz yeterli.
- 1
Bir gece evdesiniz ve işler aynı anda kontrolden çıkıyor; köpek koltuğu parçalamaya başladı, çaydanlıktaki su kaynadı, telefon çalıyor ve bebek ağlıyor. İlk müdahale edeceğiniz kim olurdu? Seçiminizi yaptığınıza göre cevaplara geçelim.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.
- 2
1. ÇAYDANLIK
Çaydanlığı seçtiyseniz tutkulu ve çabuk sinirlenen bir insan olduğunuz anlamına gelebilir. Hiç şüphe duymadan hızlı bir şekilde kararlar alırsınız ve hiçbir şey sizi hedefinize ulaşmaktan alıkoyamaz.
Monotonluktan çabuk sıkılabilirsiniz. Güvenliğinize önem veriyorsunuz ve sürprizlerden hoşlanmıyorsunuz. Beklenmedik değişiklikler ve dönüşler olmadan, açıkça tanımlanmış bir planı takip etmek sizin için daha kolay.
- 3
2. TELEFON
Telefona cevap vermek, odaklanmış ve diplomatik bir kişi olduğunuz anlamına gelebilir. Zorlayıcı birisiniz ve başkalarının hatalarını kabul etmeniz sizin için zor. Aynı anda birçok işi yapabilen bir iş insanı olarak tanımlanabilirsiniz.
Ayrıca, insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz. Yararlı tanıdıklar edinmeyi ve ilgi odağı olmayı seviyorsunuz.
-
- 4
3. BEBEK
Öncelikle bebeği sakinleştirmeye çalışırsanız; sakin ve becerikli bir insan olduğunuz anlamına gelir. Başkalarına yardım etmeyi seviyorsunuz ve başkalarının yararı için kendinizi feda etmeye hazırsınız. Siz bir aile insanısınız ve insan ilişkilerine değer veriyorsunuz.
Yalnızlıktan korkuyorsunuz ve birisinin her zaman yanınızda olması önemli. Sizin için ailenizle geçireceğiniz sessiz ve rahat bir akşam, bardaki gürültülü bir partiden daha çekicidir.
- 5
4. KÖPEK
Köpeği kanepeden uzaklaştırmaya karar verirseniz, bu hem hayatınızdaki hem de evdeki dağınıklığa tahammül edemediğinizi gösterir. Her şeyi kontrol altında tutmanız sizin için önemlidir.
Her şey istediğiniz gibi olana kadar sakinleşemezsiniz. Maddi şeylere ve sosyal konuma fazla önem veriyorsunuz. Tüm soruların cevaplarını ve her durumda nasıl davranmanız gerektiğini biliyorsunuz.
Kaynak: BrightSide