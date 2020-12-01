MasterChef Türkiye'de Uğur Yılmaz Deniz, geçmişte attığı bazı twetler nedeniyle diskalifiye edildi. 30 Kasım Pazartesi tarihli MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar Mavi takım kaptanlığını elde edebilmek için kıyasıya rekabet etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

En iyi profiterolü yaparak Özgül Mavi takımın kaptanı oldu. Özgül, Kırmızı takım kaptanı olarak eray'ı seçti.

MAVİ TAKIM: Özgül, Barbaros, Emir, Sefa.

KIRMIZI TAKIM: Eray, Serhat ve Ebru.

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM ALDI?

Özgül kaptanlık düellosunda rakibi olarak seçtiği Eray'a yenildi. Eray'ın ve Kırmızı takımın elde edeceği avantaj Cumartesi akşamı açıklanacak.