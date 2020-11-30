Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzeyi ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km)olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km)olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 12°C
Az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece batısı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa),doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),batısı güneydoğudan 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),akşam 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa),güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) ; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m; Görüş: Orta, yağış ve fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu batısı kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.
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