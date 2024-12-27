30 dakika egzersiz beyne 24 saat doping sağlıyor

Araştırma bulgularına dair konuşan Doç. Dr. Çiğdem Çınar, “Egzersiz sonrasında beyindeki nörotransmitter değişiklikleri, bir sonraki gün beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor ve hafızayı güçlendiriyor. Egzersizin sadece anlık değil, uzun vadeli bilişsel faydalar sağladığını da görmekteyiz. Derin uyku ile birleşen egzersiz, bu etkiyi pekiştiriyor" dedi.

BEYNİ GENÇ HAFIZAYI DİRİ TUTUYOR

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Düzenli egzersizin yalnızca zihinsel sağlığı değil, bedensel sağlığı da iyileştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Çınar, “Egzersiz kalp sağlığını güçlendirir, kan basıncını dengeler ve metabolik hastalıkların riskini azaltır. Kas ve iskelet sistemi üzerinde de olumlu etkiler oluşturur, eklem sağlığını korur ve kemik yoğunluğunu artırır. Aynı zamanda egzersiz, ruh halini iyileştiren endorfin salgılar ve stres seviyelerini düşürür. Böylece fiziksel ve psikolojik iyilik hali sağlanmış olur” dedi.

REKLAM EGZERSİZ VE UYKU, BEYNİN GENÇ KALMASINI SAĞLIYOR Araştırma, egzersiz ve kaliteli uyku kombinasyonunun beynin yaşlanma sürecini yavaşlattığını gösteriyor. Doç. Dr. Çınar, “Egzersiz, beyin fonksiyonlarını güçlendirirken, özellikle derin uyku evresinde geçirilen zaman hafızayı iyileştiriyor ve bilişsel fonksiyonları artırıyor. Bu iki faktörün birlikte etkisi, yaşlanan beyin üzerinde olumlu sonuçlar oluşturuyor” şeklinde konuştu.

50 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP Çalışmaya katılan 50-83 yaşındaki bireyler, daha fazla egzersiz yaptıklarında hafıza testlerinde daha başarılı oldu. Ayrıca, daha fazla uyku, özellikle derin uyku, bu iyileşmeyi destekledi. Doç. Dr. Çınar, hareketsiz yaşam tarzının beyin fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkilerini vurgularken, düzenli egzersizin zihinsel sağlık için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

MİNİMUM YARIM SAAT HAREKET VE UYKU ŞART Araştırma, yaşlılık döneminde bile uyku kalitesinin ve fiziksel aktivitenin bilişsel sağlığı iyileştiren önemli faktörler olduğunu ortaya koyuyor. Doç. Dr. Çınar, egzersiz ve uyku düzeninin beyin sağlığındaki etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğini belirterek, “Bu kombinasyonun uzun vadeli etkilerinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi, beyin sağlığına katkılarını daha net gösterecektir” dedi.

Düzenli egzersiz ve kaliteli uyku, hem bedensel hem de zihinsel sağlığı güçlendiriyor. Özellikle yaşlı bireylerde bilişsel fonksiyonları iyileştirerek, yaşam kalitesini artıran bu iki faktör, beyin sağlığını korumak için hayati öneme sahip. Hareketsiz yaşam tarzının olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, günde 30-60 dakika egzersiz ve uyku düzeni, sağlıklı bir yaşlanma için temel unsurlardır.