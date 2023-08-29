Ulusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutluyoruz. Büyük Taarruz Zaferi’nin 101. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip olan Ulu Önder Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz.Hakiki zafer, muharebe meydanlarından muvaffak olmak değil, asıl zaferdeki muvaffakiyetlerin menabilni kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektir.

Bence, bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyle kaimdir.