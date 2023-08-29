En güzel 30 Ağustos mesajları, sözleri! Türk Bayrağı görselleri ve Atatürk sözleri
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi başarılarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımımız için artık heyecan dorukta. Bu özel günü kutlamaya hazırlanan milyonlarca vatandaş için en güzel 30 Ağustos mesajları ve sözlerini bir araya getirdik!
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Türkiye bir 30 Ağustos Zafer Bayramı için daha heyecanlı bekleyişe başladı. Yurdumuzun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak bu milli bayramımız öncesi en güzel ve anlamlı mesajları ve sözleri derledik! İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz 30 Ağustos mesajları...
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Ulusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutluyoruz. Büyük Taarruz Zaferi’nin 101. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip olan Ulu Önder Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz.Hakiki zafer, muharebe meydanlarından muvaffak olmak değil, asıl zaferdeki muvaffakiyetlerin menabilni kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektir.
Bence, bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyle kaimdir.
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Anadolu zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.
Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk Neferinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.
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Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.
Türkiye Orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemal’in utkusu, Dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır. (Mahatma Ghandi)
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Ne biz ne de her kıtada yaşamakta olan tutsak ve mazlum ulusları bundan sonra tutamayacaksınız. Mustafa Kemal ve Türkler ki, kendileri için hazırlanan tabutu yayılmacıların başına geçirmişlerdir. Şimdi Dünyada başlarına tabutlar geçirilecek başkaları da benzer sonuçlara hazırlanmalıdırlar. (M. Ali Cinnah)
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Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar.
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Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.
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Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferinin 90. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve yüce ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutlar, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.
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Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O’nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz.
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Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat üstün bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile milletimiz; birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istiklalinden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır.
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Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’ni 101. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.
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30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan ve Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu Büyük Zafer’in ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı; kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır.
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