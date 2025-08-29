30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Diyarbakır'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar
Bu yıl 103. yılı kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenecek törenler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Eskişehir'de 30 Ağustos Cumartesi günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte 30 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Eskişehir'de trafiğe kapalı olacak güzergâhlar ve alternatif yol seçenekleri...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA ESKİŞEHİR'DE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kent merkezinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 08.00 ile 12.00 arasında Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilecek törenler nedeniyle trafik akışında geçici değişiklikler yapılacak.
Bu kapsamda,
Atatürk Bulvarı'nın Şehit Yzb.
Tuncer Güngör Caddesi (Akarbaşı) Kavşağı ile
Vali Ali Fuat Güven Caddesi arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacak.
Aynı zamanda bu güzergâha çıkan Kayhan, Sarmaşık ve Çolpan Sokak da trafik akışına kapalı olacak. Güvenlik tedbirleri nedeniyle bu alanda bulunan araçların güvenlik gerekçesiyle yerinden kaldırılacağı veya muhafaza altına alınacağı belirtildi.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA ESKİŞEHİR İÇİN ALTERNATİF YOLLAR
Trafiğe kapatılan yolları kullanmak isteyen sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlendi. Vatandaşlar,
Mustafa Kemal Atatürk Caddesi,
Porsuk Bulvarı,
Ali Fuat Güven Caddesi,
Atatürk Bulvarı,
Atatürk Bulvarı,
Gençlik Bulvarı,
Şehit Yzb. Tuncer Güngör Caddesi,
Mustafa Kemal Atatürk Caddesi,
Cumhuriyet Bulvarı'nın açık olan kısımlarını kullanabilecekler.
Yetkililer, 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.00 itibarıyla kutlamaların yapılacağı güzergâhlarda park yasağı uygulanacağını ve sürücülerin trafik işaret ve görevlilerinin yönlendirmelerine uymaları gerektiğini önemle vurguladı.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA DİYARBAKIR'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR
Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili olarak vatandaşların etkinliğin yapılacağı alana yakın yollarda giriş ve çıkışlarda mağdur olmaması adına etkinlik süresince trafiğe kapatılacak olan yollar ile alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, "29 Ağustos 2025 tarihinde saat 21.00'dan 30 Ağustos 2025 tarihi program bitimine kadar,
Büyük Alp Caddesi'nin Hintli Baba Caddesi,
Ali Emiri 5. Sokak arasında kalan kısmı,
İnaloğlu Caddesi'nin Hintli Baba Caddesi,
İstasyon Caddesi arasında kalan kısmı,
Yaşar Kemal Caddesi'nin Lise Caddesi,
Gevran Caddesi arasında kalan kısmı,
Hintli Baba Caddesi'nin Büyük Alp Caddesi,
Kışla Caddesi arasında kalan kısmı,
Kışla Caddesi'nin Hintli Baba Caddesi,
İstasyon Caddesi arasında kalan kısım araç trafiğine kapatılacak olup araç parklanmasına müsaade edilmeyecektir.
Güzergahlar üzerinde parklanma yapan araçlar çekici marifeti ile otoparka çekilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için araçlarını uygun bir alana park etmesi gerekmektedir." denildi.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA DİYARBAKIR'DA ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
Alternatif güzergah olarak sürücülerin Ali Emiri 5. Sokak, Rızvan Ağa Caddesi, Ali Emiri 7. Sokak, Kurt İsmail Paşa 2. Sokağı kullanmaları gerekiyor.
30 AĞUSTOS GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL İÇİN ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?
Vatandaşlar, alternatif güzergâh olarak; Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.
30 AĞUSTOS 2025 ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren:
- Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,
- İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı,
- Ziya Gökalp Caddesi,
- Milli Müdafaa Caddesi,
- Gençlik Caddesi,
- Akdeniz Caddesi,
- Anıt Caddesi,
- Dikmen Caddesi,
- Kazım Karabekir Caddesi,
- İstiklal Caddesi,
- İstanbul Caddesi,
- Cumhuriyet Caddesi,
- Çankırı Caddesi
- Sporpark Sokak trafiğe kapalı olacak.
Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesi istendi.
