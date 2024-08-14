30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kaç gün, kamu ve öze sektör çalışıyor mu?

Ağustos ayına girilmesiyle beraber ‘’30 Ağustos resmi tatil mi?’’ sorusu gündeme geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıl dönümü yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Geri sayım devam ederken kamu ve özel sektör çalışanları başta olmak üzere vatandaşlar resmi tatil takvimini incelemeye başladı. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.