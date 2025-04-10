3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu

Mariam Kokhreidze, anne, babası ve kardeşleriyle Gürcistan’da bir köyde yaşıyordu. Üç yaşındayken oyun oynadığı sırada bir kaza geçirdi. Kaza sebebiyle yüzünde oluşan travmayla çenesini hareket ettiremez hale geldi. Çene ankilozu oluşan Mariam yemek yemekte, konuşmakta, hatta nefes almakta zorlanıyordu. Mariam, 8 yaşında ülkesinde ameliyat oldu, ancak başarılı bir sonuç alınamadı. Sağlık sorunlarına rağmen dokuzuncu sınıfa kadar okuyan Kokhreidze, bu yıl 16 yaşına bastı. Gelişim geriliği yaşayan, 16 yaşında olmasına rağmen 28 kilo ağırlığındaki genç kız, görünüşü sebebiyle uğradığı akran zorbalığına dayanamayarak okulunu bıraktı. Beş ay önce de Mariam’ın babası hayatını kaybetti.

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SADECE KİTAP İSTEDİ

Sağlık sorunları, ekonomik sıkıntılar ve babasının vefatı sebebiyle zor günler yaşayan Mariam’ın hayatı bir sosyal medya fenomeni sayesinde bir anda değişti. Yılbaşı öncesi Gürcistan’daki köyleri dolaşan bir sosyal medya fenomeni tek göz oda evde yaşayan aileye ulaştı. Mariam’ın görüntüsünü çekerek, “Yılbaşında ne istersin” diye sordu. Mariam’ın “Sadece kitap” cevabı ülkesinde gündem oldu. Zor koşullarda yaşayan genç kızın, sağlık sorunları ve ekonomik zorluklara rağmen sadece kitap istediği videosu binlerce kişi tarafından beğenildi.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA Mariam’ın sağlığına kavuşması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Ameliyat olması ve sağlığına kavuşması için para toplandı. Ancak toplanan para ameliyat için yeterli olmadı. Kampanya gönüllülerinden biri olan ve ülkemizde sağlık sektöründe çalışan Medea Tülem, durumu Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Altan Varol’a iletti. AMELİYATTAN ÜCRET ALMADI Tülem, genç kızın durumunu anlatarak, Varol’dan ameliyat için yardım istedi. Prof. Dr. Varol, genç kızın durumunu öğrenince ameliyattan ücret almayacağını belirtti. Bunun üzerine Kokhreidze, İstanbul’a getirildi. Özel bir hastanede yedi saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Genç kızın ameliyat sonrası enfeksiyon kapmaması için bir hastanede yatması gerekiyordu. Bir vakıf üniversitesinin diş hekimliği fakültesi, bu işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirdi. REKLAM EĞİTİMİNİ ÜSTLENDİ Genç kızın dokuzuncu sınıf öğrencisi olmasına rağmen yaşadığı akran zorbalığı sebebiyle okulunu bıraktığı öğrenilince aynı vakıf üniversiteye devreye girdi. Gürcistan’ın Batum kentindeki üniversite, diş doktoru olmak isteyen genç kızın eğitim masraflarını üstleneceği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU Mariam Kokhreidze’nin yaşadığı süreci Gürcistan medyası da yakından takip etti. Olayla ilgili çeşitli haberler ve röportajlar yapıldı. Gürcistan’dan bazı kanallar haber yapmak için İstanbul’a geldi. Prof. Dr. Altan Varol’un ücretsiz ameliyat yapması ve sonra yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Yaşananlarla ilgili on binlerce paylaşım yapıldı. Gürcistanlı yüzlerce sosyal medya kullanıcısı Prof. Dr. Varol’a ulaşarak teşekkürlerini iletti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Prof. Dr. Varol’a “Gelin, bizim cumhurbaşkanımız olun” dedi. ‘GÜRCİSTAN’DA CUMHURBAŞKANI ADAYI YAPANLAR OLDU’ Operasyon sonrası Gürcistan’dan aldığı yorumlardan bahseden Prof. Dr. Varol, “Yaşadığı koşullar çok sıkıntılı. Ailede büyük problemler oluşmuş. Babasını kaybetmiş. Anne tek başına 4 tane daha kardeşe bakıyor. Ben de bu aileye yardımcı olmak istedim. Aile çok minnettar oldu. Hasta Gürcistan'dan geliyor. Orada ameliyatı ücretsiz gerçekleştirmem büyük bir olay oldu. Bu kadar büyük bir etki olacağını düşünmemiştim. Gürcistan halkına buradan çok teşekkür ederim. İnanılmaz mesajlar aldım. Cumhurbaşkanı adayı olmamı bile isteyenler oldu. Gürcistan vatandaşı yapmak isteyenler oldu. Binlerce kişiden çok pozitif mesajlar geldi. ‘Türk halkını böyle bilmiyorduk’ gibi mesajlar da aldım. İki ülkeyi yakınlaştırdığımdan bahsettiler. Ülkem ve kendim adına çok mutlu oldum” dedi.

REKLAM VAROL: AĞZININ AÇILMAMASI ÖLÜM RİSKİ OLUŞTURUYORDU Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Varol, sürece dair ise şunları söyledi: “Hastanın 3 yaşındayken bir travma hikayesi oluyor. İki tane eklemi ankiloze oluyor ve kafa tabanına yapışıyor. Katı hiçbir şey yemiyordu. Küçük bir lokma yemesi bile yarım saat sürüyordu. Hep sıvı tüketiyordu. Dudak hareketleriyle konuşuyordu. Ağzının açılmaması acil bir durumda mortalite nedeni yani ölüm riski oluşturuyordu. Dolayısıyla bizim ilk hedefimiz ağzını açmaktı. Ameliyat eklem ankilozu cerrahisi, kişiye özel protetik eklem replasmanı, çene osteotomileri ve çene ucu ilerletme cerrahisi ile toplam altı buçuk-yedi saat sürdü. Üst çeneyi de ileri aldık. Aynı zamanda hava yolunu açmak için de çene ucunu ilerlettik. Ekleme yakın damarlara ve sinirlere dikkat ederek cerrahi operasyon gerçekleştirdik. Bu ameliyat ile hem ağzını açtık, hem de kız çocuğunun yüz şeklini alt-üst çenesini ilerleterek protezlerle düzelttik. Büyük bir hareket yaptığımız için şu anda lastik tedavisiyle kasların tekrardan adaptasyonunu sağlıyoruz. 3-4 hafta içerisinde ufak ufak normal hareketlerine başlayacak.”

"ESAS BEKLENTİMİZ HASTANIN VE AİLENİN MUTLULUĞU" Genç kızın hayaline kavuşması için yardım etmeye devam edeceklerini belirten Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Basa, “Mariam, özel bir vakaydı. Bu vakada önemli olan çocuğun 16 yaşında olması ve okulunu bırakmak zorunda kalmış olmasıydı. Bunda etkili olan nedenin akran zorbalığı olduğunu ailesinden öğrendik. Mariam'ın bunun dışında kendi hayatıyla ilgili çok ciddi problemleri vardı. Nefes alamıyor, beslenemiyor ve konuşamıyordu. Bunlar, tedavisi oldukça güç ve yaşamı çok zorlaştıran hastalıkların başında gelir. Ameliyat sonrası, hem kendisiyle hem de ailesiyle konuşunca diş doktoru olmak istediğini öğrendim ve bizi çok mutlu etti. Bu vakada en büyük sorunlardan bir tanesi de ailenin maddi imkansızlıklar içinde olmasıydı. Bu nedenle, Altan Hoca hiçbir karşılık beklemeden ücretsiz bir şekilde ameliyatı gerçekleştirdi. Bizim Batum'da tıp ve diş hekimliği fakültemiz var. Orada Mariam'ın diş hekimliği eğitimi alması için elimizden geleni yapacağız. Maddi destek oradaki üniversiteden gelecek. Böyle durumlarda Altan Hoca, ben ve bizim gibi hekimlerin esas beklentisi hastanın ve ailenin mutluluğu oluyor. Size sarılıyorlar. Bizim için bundan daha büyük bir ödül olamaz. Bundan sonraki süreçte nefes alması, konuşması düzelecek ve büyümesi daha iyi bir şekilde devam edecek" dedi.

"SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜM" Annesi Natia Nutsubidze, “Kızım 3 yaşında evde oyun oynarken düştükten sonra çenesi kapanmaya başladı. 8 sene önce Gürcistan’da ameliyat oldu fakat başarısız sonuçlandı. Bir sosyal medya fenomeni bize ulaşarak durumumuzla ilgili paylaşımlar yaptı. Ardından Türkiye’de sağlık sektöründe çalışan Gürcü Medea Tülüm videoyu gördü ve bizimle iletişime geçti. Kızım 9’uncu sınıfa kadar okula gitti. Çenesi bu hale geldiği ve insanlar dalga geçtiği için eğitimine devam etmek istemedi. Ameliyat öncesinde çok içine kapanıktı. Bana insanların onunla dalga geçtiğini yeni yeni anlatmaya başladı. Ameliyat sonrası ise daha mutlu ve sakin. Hatta o kadar mutlu ki geçmişte yaşadığı kötü şeyleri artık hatırlamıyor. Şimdi hayali okumak ve diş hekimi olmak. Bende bir anne olarak kızımın sağlığına kavuştuğunu görünce sevinç gözyaşları döktüm. Şu anda çok mutluyum ve minnettarım. Benim de hayalim çocuklarımla birlikte güzel zaman geçirmek” diye konuştu.

"AMELİYAT SONRASI HEP AYNAYA BAKMAK İSTİYOR" Kuzeni Lana Chkhobadze da “Ameliyat öncesi çok içine kapanıktı. Çocuklar sürekli dalga geçiyordu. ‘Sen bizim gibi güzel değilsin’ diyorlardı. O da her zaman kendisini saklamaya çalışıyordu. Ameliyat sonrası çok mutlu bir kız oldu. Hep aynaya bakmak ve süslenmek istiyor. Artık kendi hedeflerine ulaşmak, başarılı ve başkalarına yardımcı olmak istiyor. Biz de aile olarak çok stresli bir süreç yaşadık ama aldığımız sonuç ‘Bunların hepsine değdi’ dedirtti. Bir sosyal medya fenomeni Mariam’ın durumunu paylaştı. Sonrasında videoyu gören ve Türkiye’de sağlık sektöründe çalışan Medea bize ulaştı. Ameliyatı için yardım kampanyası başlattı ancak yeterli para toplanamadı. Ardından Medea sektörden tanıdığı Altan Hoca’ya ulaştı. Sonrasında Altan Hoca ameliyatı ücretsiz yapacağını söyledi ve çok mutlu olduk. Ameliyat sonrası halini görünce şok oldum. Mutluluktan ağladım. Beklediğimden çok daha iyi bir sonuç vardı. Bize yardımcı olduğu için Altan Hoca’ya çok teşekkür ederim. Teyze kızımı yeniden bize bağışladı” ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZDE TÜRKİYE'YE OLAN SEVGİ ARTTI" Yaşanan sürecin Gürcistan’daki yansımalarını değerlendiren sağlık sektörü çalışanı Medea Tülüm ise şunları anlattı: "Mariam'ın durumu ve Altan Hoca'nın yaptıkları Gürcistan'da gündem oldu. Altan Hoca'nın fedakarlığı bütün Gürcistan'ı hayran bıraktı. Sosyal medyada milyonlarca yorum yapıldı. Gürcistan televizyonları Türkiye'ye gelerek haber yaptı. Televizyon kanallarının en önemli gündemlerinden biri oldu. Ülkemizde Türkiye'ye olan sevgi arttı. Hatta bütün Gürcistan bu olayla birlik oldu diyebilirim, minnettarız.”