3. Uluslararası Nikolaos Manginas Fotoğraf Yarışması'nda kazanan isimler belli oldu

2021 yılının nisan ayında koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden gazeteci ve fotoğrafçı Nikolaos Manginas adına düzenlenen fotoğrafçılık yarışmasının kazananları belli oldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve dünyanın en önemli krizine dikkat çekerek kuraklığın fotoğraf sanatı ile anlatılmasını hedefleyen yarışmanın konusu "Herkes İçin Su" olarak belirlendi. Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılan yarışmanın sonucu 30 Ekim tarihinde açıklandı.

REKLAM advertisement1 Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda, Alberto Modiano, Berge Arabian, Giannis Soulis, Nikos Kasseris ve Murat Germen yer aldı. Birincilik ödülünü “Hayatın tadını çıkarmak herkese göre değil” konulu fotoğrafıyla Hindistan’dan Barun Rajgaria kazanırken, ikincilik ödülü “Göçebeler” konulu fotoğrafıyla İranlı sanatçı Hadi Dehghanpour’a, üçüncülük ödülü ise Myannmar’dan Win Tun Aung verildi. Mansiyon ödüllerini Türkiye’den Mürvet Rışvanoğlu, Yusuf Eminoğlu ve Hindistan’dan Pranab Basak, jüri ödel ödülünü ise Emine Tülüce kazandı.

Yunanistan Başkonsolosluğu Kültür Merkezi, Sismanoglio Megaro’da 7 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek olan törende ödüller sahiplerini bulacak.