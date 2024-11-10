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        Haberler Gündem Güncel 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Son dakika haberleri

        Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 13:52 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:52
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        3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." vurgusu yapıldı.

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        #Terör örgütü
        #MSB
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