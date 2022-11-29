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Haberler Dünya 3 mülteci geminin dümeninde 11 gün aç ve susuz seyahat ettiler

3 mülteci geminin dümeninde 11 gün seyahat etti

İspanya sahil güvenlik güçleri Nijerya´dan yola çıkan bir geminin gövdesinin aşağısında, su hizasında bulunan dümen bölümünde 11 gün boyunca seyahat eden 3 mülteciyi kurtardı.

Giriş: 29.11.2022 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
3 mülteci geminin dümeninde 11 gün aç ve susuz seyahat ettiler
Geminin dümeninde 11 gün seyahat ettiler
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DHA

Sahil güvenlik tarafından dün yapılan açıklamada "Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı. Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı" denildi.

DHA'nın haberine göre mültecilerin, susuzluk çektiği belirtilerek tedavi altına alındığı ifade edildi.

Malta bandıralı Althini II adlı tankerin 17 Kasım´da Lagos´tan ayrıldığı belirtildi.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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