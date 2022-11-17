3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu!

Tokat'ta edinilen bilgiye göre olay, Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında kan donduran bir olay meydana geldi.

İHA'da yer alan habere göre köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu.

Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu. İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor.