Kayseri’de 3. kattan düşerek hayatını kaybeden kadının eşi, cinayet şüphesi üzerine tutuklandı.

Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde geçen hafta sonu meydana gelen olayda, G.S. isimli kadın, 3. kattaki evinin balkonundan düşerek, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ayrıntılı şekilde araştırılmasının ardından, olayda cinayet şüphesinin bulunması üzerine eşi M.S. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheli koca, yapılan işlemler sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.S. ve B.S isimli çocukları ise adli makamların talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.